Armastatud ulmefilmi järge hakatakse filmima suvel

Ühtlasi on valmimisel samas maailmas toimuv teleseriaal, mis saab pealkirjaks «Sisterhood of Dune: Mindkiller». Selle tegevus toimub enne «Düüni» ja loo keskmes on Bene Gesserit, üliinimlike võimetega naiste liikumine. Sarja loojaks on Diane Ademu-John.