Elisa originaalsari on tagasi verivärske hooajaga

Täna linastub Elisa Elamuse Huubis ja Elisa Stage’il «Valguses ja varjus» teine hooaeg, mille raames on võimalus kõigil tasuta vaadata uue hooaja esimest osa.

Sarja stsenarist Marin Algus kirjeldas, et uued osad toovad endaga kaasa taas minevikusaladusi ja ka seni nägemata tegelasi Diana elust. «Näeme tugevaid naisi üksteist toetamas ja ka üksteisele vastandumas. Uues hooajas on värskeid sarmikaid kõrvaltegelasi, kes tegevustikule nii ohte kui intriige lisavad. Lisaks toome jõulisemalt sisse ka nooremaid tegelasi.»

Uuel hooajal hoolitseb Diana vigastada saanud Taanieli eest ja lahkab oma perekonna saladusi, kui tädi Miliza tervis hakkab tasapisi taas halvenema. Dianal ja Taanielil tuleb seista silmitsi ärimees Toivo valimiskampaania ajal tekkiva uue ohuga ja oma osa on draamas ka külakese nooremal põlvkonnal.

Endiselt on sarja peaosas armastatud näitleja Mirtel Pohla. Lisaks temale löövad kaasa ka Indrek Sammul, Epp Eespäev, Franz Malmsten, Saara Nüganen, Karin Rask jpt hinnatud Eesti näitlejad.

Veebi-linastus kestab alates 22. aprillist kuni mai lõpuni, et iga huviline jõuaks sündmusest endale sobival ajal osa võtta. Kõigil, kes pole sarja esimest hooaega näinud, on võimalus Huubist kohe kõik esimese hooaja osad ilusasti ära vaadata. Lisaks on eksklusiivselt alates tänasest Huubis seriaali teise hooaja kaks avaosa ja igal järgneval reedel lisandub uus osa.