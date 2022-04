Selgus «Avatari» oodatud järje ametlik pealkiri

Kuulsa kassahiti teine osa kannab nime «Avatar: The Way of Water». Lavastajaks on taas James Cameron. Samuti naasevad esimeses filmis osalenud näitlejad, nende seas Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi jt. «Avatar: The Way of Wateri» tegevus toimub suuresti vee all, mida väljendab ka filmi ametlik pealkiri.