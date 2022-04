Tartu Ülikooli muuseumis toimub Hullu Teadlase sünnipäev

Toimuvad põnevad töötoad, kus saab meisterdada pudeliraketti, laevukesi, pesupulgaloomi ja krokodillilõugasid. Lisaks on eksootiliste taimedega külas taimetargad Tartu Ülikooli botaanikaaiast – sünnipäevalistel on võimalus panna proovile oma lõhnataju ja taimeteadmised.

Hullu Teadlase arvates on rändamine õppimise oluline kaaslane. «Reiside käigus saame teadmisi, mida ei ole osanud isegi otsida. Minu sünnipäeval räägime, kuidas käis reisimine ammustel aegadel ning kuidas see toimub nüüd ja tulevikus, samuti meisterdame liikumisvahendeid ja kogeme eri ilmakaarte võlu,» rääkis ta seekordsel peol toimuvast.

Rännutarkusi täis perepäevaga alustab Tartu Ülikooli muuseum suvehooaega – taas on avatud toomkiriku tornid, kus on võimalik nautida suurepärast vaadet kevadisele Tartule. Muuseum on 1. mail avatud kella 12–16.