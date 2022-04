Ukraina kirjanik: venelasi valitseb siiani Tšingis-khaani pärand

Ukraina maapind on täis külvatud mürskude ja rakettidega – paljud neist peituvad sügaval maa all. Veel tükk aeg põhjustavad need ootamatuid plahvatusi ning jäävad meenutama seda sõda. Mõnes mõttes on Venemaa sissetung ootuspärane, kuid samas on see ikkagi imelik, lausa jabur. Näiteks hukkus Mariupoli lahingutes tunnustatud džässpianist Nikolai Zvjagintsev, kes oli Donetski Filharmoonia esipianist. Ta suri ukrainlaste tule läbi, sest võitles Vene vägede poolel. Praeguseks selgunud info kohaselt sunniti Donetski Filharmoonia muusikuid sõtta astuma. Neile anti munder ja automaat ning kästi minna rindele. Oli neil valikut? Mida nad ise oleksid teha tahtnud? Raske öelda. Aga me räägime praegu muusikutest, kes otsustasid jääda separatistlikku Donetski rahvavabariiki, mis on Venemaa käpa all ja sõdib Ukrainaga juba kaheksa aastat.