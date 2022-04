«Südamesoovis» näeb naist, kes ootab kolmandat elupäästvat doonorneeru

Jaanikal diagnoositi juba väga varajases nooruses diabeet. 21-aastaseks saades oli raske haigus tema keha nii palju kurnanud, et tal oli välja kujunenud neerupuudulikkus. Aasta hiljem siirdati talle esimene elupäästev doonorneer. Tädipojalt saadud neer töötas vaid viis aastat, misjärel tuli iga päev dialüüsis käia ja uut elundit ootama hakata.

Kolm aastat hiljem õnnestus Jaanikal saada ka teine doonorneer, mis kinkis talle kvaliteetse elu tervelt üheksaks aastaks. Just tema enda olukord ja raske haigus suunasid ta varakult meditsiini õppima, et teisi oma teadmistega aidata. Kui alguses tegi ta tööd suhkruhaigetega, siis nüüdseks on ta juba aastaid vedanud Neeruhaigete Liitu ning nõustab vajadusel ööpäev läbi inimesi, kes peavad aastaid elupäästvate dialüüsimasinate abil elama ja uut neeru ootama.