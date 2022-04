Vikerraadios alustab uus poliitikasari

Kuueosaline sari «Valge elevant» keskendubki probleemidele ja väljakutsetele, mis on justkui kõigile teada, aga mille kohta pole seni tehtud vajalikke otsuseid. Igas saates on fookuses üks teema ja valdkond (maksusüsteem, energeetika, sotsiaalkulud, julgeolek jne) ja eksperdid pakuvad välja otsustamist vajavad küsimused ja valikud, mida edasi lükata ei saa, kui tahame, et Eesti oleks ka 2035. aastal jõukas, turvaline ja õitsva kultuurieluga riik. Meelis Oidsalu loodab, et sari annab ideid ka erakondadele uute ambitsioonikate sihtide seadmisel.