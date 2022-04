Kange 1960ndate Ameerika rokkmuusika isu oli peal sel päeval, kui uued testikõlarid Polk Reserve R100 lahti pakksisin ja oma süsteemi üles seadsin. Nii läkski esimesena peale The Doorsi esikalbum. Tunne ei petnud, R100 esitas seda meloodilist, servadest armsasti narmendavat materjali hämmastava entusiasmiga. 23-aastane Jim Morrison teatas «This is the end, my only friend» nii kurvalt, et lausa hale hakkas.