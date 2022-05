Michael Nymani kammerooper jõuab kontsertettekandena lavale

Laval on solistid Maria Valdmaa, Mati Turi ja Raiko Raalik (rahvusooper Estonia), näitleja Taavi Eelmaa, Tallinna kammerorkester ja dirigent Tõnu Kaljuste. Meeskonnas on lavastajana abiks Peeter Jalakas ning ooperi tõlkis eesti keelde Marko Matvere.

Ooperi keskmes on tõestisündinud lugu Dr P-st, kes kannatas nägemishäirete all. Selle kirjutas kuulsaks briti neuroloog Oliver Sacks, kelle raamatud ja lood on inspireerinud Hollywoodi filmitööstust, teatreid, aga ka ooperit.