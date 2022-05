VAATA ⟩ Paul McCartney tegi esinedes Johnny Deppile armsa pühenduse

Johnny Depp on praegu hõivatud palju tähelepanu tõmmanud kohtuasjaga, kus Depp ja tema eksabikaasa Amber Heard nõuavad teineteiselt miljoneid. Depp ja McCartney on kauaaegsed sõbrad, mistõttu pole imestada, et McCartney esinemist saatis ilus must-valge muusikavideo.