Eriliste annetega inimesi oodatakse konkursile

«Oma andeid ei tohi mingil juhul vaka all hoida. Tule ja näita ennast sellisena, nagu sa oled,» innustab Annetekoja asutajaliige, meediategelane ja produtsent Tiina Park. «Eestlane on ju tagasihoidlik, kuid see ei tule alati kasuks. Julge pealehakkamine on ikka pool võitu. Teinekord ka terve võit. Kui sa ei tule proovima, ei saa sa kunagi teada, kui andekas oled.»