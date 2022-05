Kultuuri lühiuudised: Paidest saab üheks päevaks Jaapan

Paides toimub orientaalsete kultuuride festival

21. mail toimub Paide muusika- ja teatrimajas II Paide orientaalsete kultuuride festival paIDA. Ühepäevase festivali vältel saab külastaja sedakorda tunda end täpselt nii nagu Jaapanis: päeva avavad ehtne Jaapani teerituaal ja raku-keraamika näitus. Päeva jooksul toimuvad Jaapani-teemalised töötoad, loengud ja vestlusring Jaapani traditsioonilisest esteetikast. Avatud on traditsiooniline Jaapani köök. Festivali korraldaja Leho Rubis tõstab esile festivali muusikalist osa: «Selle aasta festivali üheks peaesinejaks on Jaapani ja Eesti muusikapärimust ühendav ansambel KuuKUU, mille koosseisus kõlab iidne jaapani bambusflööt shakuhachi. Festivalil pakub Jaapani teesorte Chado teepood, avatud on virtuaalne Jaapani kunstinäitus ja Kultuuriaed ning kõlab ka Jaapani luule.»