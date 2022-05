Tõnu Kõrvits kirjutas teose kuulsast lendurist Amelia Earhartist

«Minu meelest sisaldub «Tiibade hääle» kvintessents Amelia mõttes: julgus ja heldus on hingeõndsuse alus. See väärib meenutamist iga päev. Amelia kirjadest või luuletustest inspireeritud tekstidest ehk kõige krüptilisem, «Üks armastus» põhineb viimasel signaalil, mille Amelia teele saatis ja mis pärale ei jõudnudki,» ütleb Doris Kareva, kes kirjutas eestikeelsed tekstid Tõnu Kõrvitsa uudisteosele.

«Lageda laulud» tuli esmaettekandele 2015. aastal ning pälvis laialdast tähelepanu. Üheksaosalise koorile ja keelpillidele loodud tsükli eest sai helilooja Tõnu Kõrvits 2016. aastal Eesti riikliku kultuuripreemia. Eesti Kooriühing valis heliplaadi aasta kooriplaadiks 2017 ja NPR (National Public Radio, US) aasta parima kümne klassikalise muusika albumi edetabelis oli see kolmandal kohal. Lisaks püsis plaat 2017. aasta suvel mitmeid nädalaid Amazoni klassikaplaatide müügiedetabeli tipus. 2018. aastal tunnustati «Lageda laule» aasta klassikaalbumi tiitliga ning 2019. aastal etendus teatris Vanemuine samanimeline ballett.

Kolmas osa, «Tiibade hääl» alles alustab oma teekonda muusikalavadel. Dirigent Risto Joost, kes on triloogia kõigi osade tellija ja juhatanud kõiki selle esiettekandeid, ütleb, et kõik kolm teost on rõhutatult poeetilise lüürilise alatooniga ning erakordselt kaunid ja mõjusad. ««Tiibade hääle» esiettekandega saab üks oluline muusikaline sari tervikuks. Loodetavasti on meil võimalik pakkuda ka kuulamiseks Tõnu Kõrvitsa kõiki kolme teost ühel nädalavahetusel.»