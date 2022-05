Kultuuri lühiuudised: Narvas toimub laste ooperi- ja balletifestival

Narvas toimub laste ooperi- ja balletifestival

Täna ja homme toimub Vaba Lava Narva teatrikeskuses mänguline ja rahvusvaheline laste ooperi- ja balletifestival Narva, mille raames etenduvad kogu perele mõeldud tantsuetendus «Cipollinka ja tema sõbrad» (Tantsuteater Polly), haridusprojektid «Balletilugu» ja «Orkestrimäng» (Rahvusooper Estonia) ning lavastus «Bach in the Street» (Rootsi). Festivali algataja on Narva päritolu ooperilaulja Julia Savitskaja, kes on aastast 2015 korraldanud ka Narva ooperipäevade festivali.