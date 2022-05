GALERII ⟩ Põnevas kodumaises sarjas uuritakse lurjusest ärimehe mõrva

Pärast seda kui kuulus ärimees ja kunagine Nõukogude maadlustäht Otto Müller oma 65. sünnipäeval kodust surnuna leitakse, hakkab detektiivipaar Agnes Maramaa (Doris Tislar) ja Gabriel Vanem (Tambet Tuisk) kuritegu lahendama. Kellel on motiiv ja kes on süüdi?

Keeruliste peresuhete lähemal uurimisel jõuavad detektiivideni kaheksa kahtlusaluse lood, mille läbivad teemad on tülid, võimuvõitlus, raha ja väärkohtlemine. Samal ajal kui tõde tuleb päevavalgele, saab avalikuks ka politseinike omavaheline suhe.

«See lugu ei kulge lineaarselt, vastupidi. Tegu on tegelaskujudele keskenduva sügava, nüansirohke ning erinevatest sündmustest ja psühholoogiast kokku põimitud mõrvamüsteeriumiga,» ütleb näitleja. Rekkor lisab, et Otto Müller ei ole talle sümpaatne tegelane aga väga huvitav oli omal nahal proovida, kuidas olla selline lurjus.

Lisaks Jaan Rekkorile, Tambet Tuisule ja Doris Tislarile on ekraanil mitmed tuntud Eesti näitlejad, näiteks Märt Avandi, Evelin Võigemast, Tiina Tauraite, Hilje Murel ja Mait Malmsten.

Krimidraama «Kes tappis Otto Mülleri?» tootja on produktsioonifirma Cuba Films ja stsenarist Birk Rohelend. Režissöör on René Vilbre. Viaplay Group AB tegevprodutsent on Isabelle Hultén.