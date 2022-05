Eesti tippkammerkoor suundus Kanadasse kontsertreisile

«Tegemist on meie esimese Kanada tuuriga ja loomulikult läheme sinna eesti muusikaga,» ütles Collegium Musicale dirigent Endrik Üksvärav. «Tormis, Pärt, Tüür, Kõrvits, Uusberg – need viis heliloojat on meil Kanada kontsertidel kavas. Ootame kohtumisi kohalike eesti kogukonna kooridega ja laulame jätkuvalt ka Ukraina toetuseks.»