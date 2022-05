Kultuuri lühiuudised: Tantsi, kuni jaksad

Toimub heategevuslik 12-tunnine Tantsumaraton

Sõltumatu Tantsu Lava ja Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit korraldavad 12. juunil Sõltumatu Tantsu Lava välihoovis Tantsumaratoni võrdsete liikumisvõimaluste nimel. Traditsiooniliselt aasta lõpus toimuv Tantsumaraton lükkus tänavu talvest suvesse ning toimub Sõltumatu Tantsu Laval Telliskivi loomelinnakus juba neljandat korda. Heategevusliku ja meelelahutusliku maratoni eesmärk on pühitseda liikumiskultuuri, suurendada liikumis- ja tantsualast teadlikkust ning rõhutada, et igasuguse füüsilise vormiga ja ettevalmistusega inimesed on tantsupõrandal võrdsed ja kaasatud. Muusikat mängivad tunnustatud Eesti DJd ja muusikud. Päeva juhivad Kristel Aaslaid ja Tuuli Rand.