Kultuuri lühiuudised: «Ööülikooli raamatukogus» ilmus Fred Jüssi «Olemise mõnu»

«Ööülikooli raamatukogus» ilmus Fred Jüssi «Olemise mõnu»

«Ööülikooli raamatukogu» sarjas ilmus Fred Jüssi «Olemise mõnu». Spetsiaalselt selle raamatu jaoks on Jaan Tootsen teinud pikema vestluse Fred Jüssi kujunemisest ja tema mõjutajatest-õpetajatest, teosest leiab hingemaastiku sündmusi lapsepõlvest kuni tänapäevani. Raamatus on ka valik Fred Jüssi «Ööülikooli» loenguid, mis on kõlanud pea kahe aastakümne jooksul Viker- ja Klassikaraadio lainetel. Fred Jüssi kui ühe sajandi suurkuju mõttehaare on lai: tähelepanekuid linnulaulu ja ajavaimu seostest, vaikusest kui loodusvarast, inimesest ja keskkonnast, emakeelest arhitektuurini, aga raamatust leiab ka isiklikumaid enesesse süüvimisi.