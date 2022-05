Uus hariduskeskus võimaldab edukat karjääri videomängutööstuses

Gamecan on kaasahaaravate videomängude arendamisega tegelenud juba 8 aastat ning on spetsialiseerunud Unreal mängumootorile.

Tänu videomängutööstuse ülemaailmsele kasvule on vajalikest mängumootori spetsialistidest puudus ning seetõttu otsustas Gamecan rajada Pärnusse õppekeskuse, et välja koolitada vajaminevaid videomänguarenduse talente. Õppekeskus koolitab õpilastest 9 kuuga Unreal Engine spetsialistid, mis on kõige enam taga otsitud positsioon mängutööstuses.