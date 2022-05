Režissöör Quentin Tarantino sulest ilmub mälestuslik filmiraamat

Kirjastaja HarperCollins võtab raamatu sisu kokku: «Lisaks sellele, et ta on üks hinnatumaid kaasaegseid režissööre, paistab Quentin Tarantino silma ka nakatavalt kirgliku filmiarmastajana. Aastaid on ta intervjuudes rääkinud oma plaanidest kirjutada filmide kohta raamatuid ning «Cinema Speculationiga» saab see plaan teoks. Selles teoses peitub kõik, mida Tarantino pühendunud austajad ning kõik filmisõbrad oodanud on.