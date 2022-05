Kultuuri lühiuudised: Ugala hooaja lõpu kevadpeol jagati publikupreemiaid

Ugala hooaja lõpu kevadpeol jagati publikupreemiaid

Laupäeval kogunesid Ugala teatri rahvas ja publik ühiselt kevadpeole, kus muu hulgas anti üle kuu aega kestnud hääletuse tulemusena selgunud publikupreemiad. Aasta naisnäitleja Kuldõuna pälvis Terje Pennie rollide eest lavastustes «Ema» ja «Arst». Esikolmikusse jõudsid veel Garmen Tabor rolli eest lavastuses «Arst» ning Ilo-Ann Saarepera rollide eest lavastustes «Sume on öö» ja «Arst».

Publik hääletas lõppeva hooaja kõige rohkem meeldinud meesnäitlejaks Margus Tabori rollide eest lavastustes «Ema», «Jälle need Lumejänesed», «Kuhu sa jäid?» ning «Üle oma varju». Esikolmikusse jõudsid Tabori kõrval Aarne Soro rollidega lavastustes «Sume on öö» ja «Üle oma varju» ning Tanel Ingi rollidega lavastustes «Jälle need Lumejänesed» ja «Arst».

Lemmikuimaks hooaja uuslavastuseks valis publik ülekaalukalt Taago Tubina lavastuse «Arst». Esikolmikusse mahtusid ka Tanel Jonase lavastus «Ema» ja Kaili Viidase lavastus «Sume on öö».

Bruce Springsteen Foto: Luke Macgregor/Reuters

Bruce Springsteen läheb 2023. aastal uuele kauaoodatud tuurile

Rokkmuusik Bruce Springsteen (pildil) kuulutas välja 2023. aasta tuuri, mille raames annab 72-aastane muusik kontserte Ameerikas ning Euroopas. Legendaarse E Street Bandiga esinev Springsteen andis viimati kontserte 2017. aastal.

Bruce Springsteeni ja E Street Bandi tuur algab 2023. aasta veebruaris USA lavadel. Aprillis põrutab bänd Euroopasse, augustis antakse aga jälle kontserte Ameerikas. Euroopas esineb Springsteen Hispaanias, Iirimaal, Prantsusmaal, Itaalias, Hollandis, Šveitsis, Saksamaal, Rootsis, Norras, Taanis ja Austrias. Väljakuulutamisel on ka kontserdid Suurbritannias ja Belgias.

Uus hariduskeskus võimaldab karjääri videomängutööstuses

Septembris avab Pärnu mängustuudio Gamecan populaarsele mängumootorile spetsialiseerunud õppekeskuse Full Cycle Game Academy, mis on ainulaadne terves Põhja-Euroopas. Gamecan on kaasahaaravaid videomänge arendanud juba kaheksa aastat ning on keskendunud Unreali mängumootorile.