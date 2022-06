Tallinna vanalinna päevadel säravad politseiorkester ja vanamuusika tippklass

«Selle aasta hüüdlause «Vanalinnas näeme!» on toredalt kahemõtteline: vanalinnas saame kokku ja näeme kõike, mida sellel imelisel paigal pakkuda on. Siin on, mida teha ja mida näha. Kolme päeva jooksul kogu vanalinnas toimuva rohkem kui 400 sündmuse seast leiavad kõik endale midagi meelepärast,» ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

Vanalinna päevade ajal saab vanalinnast kohalike inimeste kohtumispaik. Vanalinna päevade mitmekülgse ja laiahaardelise programmi sisustamisele aitavad kaasa nii amatöörid kui ka tipptegijaid ning kokku saavad erinevad kultuurid, ajastud ja kunstiliigid.

Tallinna vanalinna päevad avatakse reedel Raekoja platsil suurejoonelise kontserdiga, kus astub üles kuueliikmeline energiast pakatav ​funk​-soul bänd Lexsoul Dancemachine koos Tallinna politseiorkestri ja Trikivabrikuga. Lastele on eraldi loodud lasteala LAHELA, kus on palju harivaid ja loomingulisust arendavaid tegevusi. Esimest korda ootab kõiki loomasõpru lemmikloomaala.

Tulemas on ka politseikoerte näitus, rohkelt töötubasid ja vahvaid kontserte. Rahvakultuurihuvilistel tasub kiigata Tornide väljakule pärimuskülla, kus on väga mitmekesine programm. Vanamuusikahuvilistele on kokku pandud eraldi kava, mille kirsiks tordil on tõeline vanamuusika tippklass: Baselist pärit Le Miroir de Musique. Õhtuti toimuvad Piiskopi vaateplatvormil Jazzliidu kontserdid. Laupäeva öösel on võimalus saada osa traditsioonilisest Väravamängust, mida pole Tallinnas korraldatud juba üle kümne aasta.

Võimalik on külastada mitmeid näitusi, mis pakuvad head ülevaadet teemadest, millega eesti kunstnikud viimastel aastatel on tegelenud. Näha saab kõike alates fotodest ja lõpetades nahakunstiga. Uksed avavad vanalinna muuseumid, näha saab tänavakunsti ning samuti on võimalik osaleda paljudes erinevates töötubades.

Üheks oodatuimaks ürituseks on 5. juunil festivali pealaval toimuv retrospektiiv-galakontsert, kus esinevad Reet ja Robert Linna, Mihkel Raud, Stefan, Laura Prits, Kaire Vilgats, Dagmar Oja, Liis Lemsalu, Karl Madis ning Alika Milova.