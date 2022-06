Estonia katastroofist valmib kallis telesari. Laeva hukkumist filmitakse Belgia stuudios

Sildose sõnul on Estonia katastroof olnud kogu aeg olnud kõneväärne sündmus ning hiljuti valmis ka selleteemaline dokumentaalsari, kus otsiti katastroofi põhjuseid ning tõusid pinnale vanad vandenõuteooriaid. Sildose sõnul pole sarja «Estonia» eesmärgiks otsida uusi teooriaid või põhjuseid, vaid tegemist on looga leppimisest, kus üritatakse toime tulla sügava inimliku tragöödiaga.

Kaheksast osast koosneva mitmekeelse sarja tootjariikideks on Soome, Rootsi, Eesti ja Belgia. «Estonia» eelarveks on 14 miljonit eurot. Sildose sõnul on sari ülesehituselt väga keerukas. Laeva hukkumist ja päästetöid kujutavaid stseene hakati esmaspäeval filmima Belgias asuvas stuudios, kus on tohutud veepaagid. Samuti toimuvad võtteid Türgis, Soomes, Rootsis ja Eestis.