Raadio 2 käivitab suure R2 WKND festivaliga suve

Reedel ja laupäeval mängivad kahes saalis muusikat R2 DJ-d populaarsetest saadetest - Urbanism, Programm, Bashment FM, Error Error, Dubshack, TIKS, Tjuun in, Hard Feeler, Citylights FM, Pronto, Raw@Lab, Lil Saade, Triinemets, Jazzitup, Kristo Rajasaare, Marta Püssa, Pille-Riin Karro, Rain Tolk, Soulmate, Floorshow, Still Out, Lift, Vibratsioon, Rhythm Doctor, HU.mix, Tallinn Express, Uus Biit, Estonian Funk Embassy, Electro Boogie, Machine Nation ja Öömaja. Uksed avatakse pidulistele kell 20 ja pidu kestab kella 4ni.