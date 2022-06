Suri Bon Jovi asutajaliige Alec John Such

Rokkbändi Bon Jovi laulja Jon Bon Jovi andis sotsiaalmeedias teada, et lahkunud on üks bändi asutajaliige ning esimene basskitarrist Alec John Such. Kitarrist suri 70-aastaselt. Alec John Such kuulus bändi koosseisu alates selle asutamisest 1983. aastal kuni 1994. aastani. Ta sündis 1951. aastal New Yorgis ja mängis koos teise Bon Jovi liikme Richie Samboraga oma karjääri alguses bändis nimega The Message.