KULTUURIS KUUM ⟩ Maris Pihlap laulab uuel albumil sisemise rahu otsingutest

Pihlap on albumi kokku võtnud nii: «Ajal, mil välises maailmas toimub nii palju, mille pärast muretseda, karta ja lasta end pikali lüüa, tundub olevat ainus lahendus leida rahu iseenda seest. Lugudesse on talletatud hetked selle sisemise rahu otsingutest. Poolteist aastat on ühest küljest albumi valmimiseks üpris lühike aeg, aga tagasi vaadates tundub see väga pikk, sest olen selle ajaga meeletult muutunud.