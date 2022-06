Kultuuri lühiuudised: Kolja Blacher naaseb solisti ja dirigendina Tallinna Kammerorkestri ette

Kolja Blacher naaseb solisti ja dirigendina Tallinna Kammerorkestri ette

Reedel kell 20 avatakse Tallinna techno-klubis HALL (Peetri 6) performance’iga shibari näitus, kus on väljas fotograaf Olavi Sõna fotod ja kunstnik Kristi Leppiku maalid. Olavi Sõna on elukutseline aktifotograaf, kes teinud ligi 500 aktifotosessiooni. Olles spetsialiseerunud fotograafias ainult aktile, püüab ta alati välja tuua huvitavaid ja erinevaid keha vorme. Shibari on tema kõige värskem kirg ning ­selle kire väljendust saab näha sel näitusel. Kristi Leppik on vabakutseline kunstnik, kes teinud üle 60 projekti ja lavakujunduse. Oma loomingus otsib ta muu hulgas naiseks olemise kvint­essentsi, püüdes seda edasi anda läbi kehalise kogemuse. Näitus on avatud kuni juuli keskpaigani, kolmapäevast pühapäevani kella 13–19 ning reedel ja laupäeval pidude ajal südaööst kuni hommikuni.