«Kevade» lavastajale Arvo Kruusemendile pühendatakse eriline pink

Küsimusi võib küll tekitada, miks Kruusemendi pink Kadrina alevikku paigaldatakse. Ent, Lindami sõnul tehti see otsus pärast pikka arutelu ja otsustati, et kihelkonna keskuses leiab taies suuremat tähelepanu.

Tuleb panna südamele, et see on tähtis hetk igaühele meist. Viibida teeneka mehe, kelle portfooliosse mahuvad ka filmid «Don Juan Tallinas» ja «Naine kütab sauna», vahetus läheduses. See on suurepärane võimalus teha avamisel viibides mälupilt ja öelda, et olen kohanud nii tähtsat meest kui Arvo Kruusement.