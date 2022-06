Marvel ja «Tähesõjad» ühes kohas! Kuum voogedastusplatvorm Disney+ viimaks Eestis

Tellijatel on juurdepääs «Tähesõdade» universumis toimuvale «Obi-Wan Kenobile» ning «The Mandaloriani» mõlemale hooajale. Lisaks saab Disney+ kogu Skywalkeri saaga koduks, mistõttu leiab teenusest ka «Tähesõdade» filmiseeria üheksa osa.

Teenuse käivitumisel on superkangelaste fännidel juurdepääs enam kui 60 Marvel Studios filmile, sealhulgas Oscarile nomineeritud «Shang-Chi ja Kümne Rõnga legend», «Igavesed», «Tasujad: Lõppmäng» ja «Kapten Marvel» ning üle 40 Marvel Studios sarja, sealhulgas «Moon Knight», «Loki» ja «WandaVision».

Tellijad saavad nautida ka enam kui 500 Disney ja Pixari teose, sealhulgas kogu «Lelulugu» frantsiis, Oscari võitnud «Hing» ja «Luca» ning Walt Disney Animation Studiosi Oscari võitnud filmi «Encanto», mis räägib erakordsest perekonnast Madrigalitest. Muidugi ka fännide lemmikud «Lumekuninganna ja igavene talv» ning selle järjelugu. Disney fännid saavad veel vaadata Oscari võitnud filmi «Cruella» Emma Stone'iga peaosas ning seiklusfilmi «Džungliseiklus».

National Geographicu dokumentaalfilmid, sealhulgas «Päästmine» ja «Free Solo», mille autorid on Oscariga pärjatud režissöörid ja produtsendid E. Chai Vasarhelyi ja Jimmy Chin, on kõrvuti populaarsete National Geographicu sarjadega, nagu «The World According to Jeff Goldblum» ja «Gordon Ramsay: Uncharted».

Üldmeelelahutuse osas saavad tellijad vaadata ka populaarseid komöödiasarju nagu «Only Murders in the Building», seriaale «Pam ja Tommy», «The Kardashians» ja «Queens». Samuti on olemas ka «Simpsonite», «Grey anatoomia», «9-1-1» ja «Black-ishi» eelmised hooajad.

Tänu enneolematule juurdepääsule Disney varakambrile on armastatud klassikud nagu «Tuhkatriinu», «Rapuntsel», «Printsess ja konn» ja «Väike merineitsi» saadaval voogesitamiseks koos hiljutiste kassahittidega nagu «Raya ja viimane lohe». Samuti on striimimiseks saadaval sadu Disney Channeli sarju, lühi- ja eriosasid, sealhulgas «Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir» ning «Phineas and Ferb».