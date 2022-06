Kultuuri lühiuudised: Arvo Kruusement saab pingi

Samasooliste suhe piirab Pixari animafilmi levi

Eesti kinodes jookseb 17. juunist uus Pixari animafilm «Lightyear», mille peakangelane on fiktiivne astronaut Buzz Lightyear (Chris Evans), kelle põhjal loodi «Lelulugude» seeriast tuttav Buzz Lightyeari mänguasi. Malaisia kinodesse «Light­year» paraku ei jõua ja see võib olla seotud «Lightyeari» naistegelase Hawthorne’iga, kellel on filmis suhe teise naisega. Ühtlasi leidub filmis stseen, kus kaks naistegelast suudlevad. Esialgu jättis stuudio stseeni «Lightyearist» välja, kuid töötajate seas tekitas see tulise reaktsiooni ning Pixar otsustas selle siiski sisse jätta. Samal põhjusel on otsustatud «Lightyear» keelata Araabia Ühend­emiraatides.