Itaalia kohus määras vägistamissüüdistuse saanud filmitegijale koduaresti

Haggis käis kohtus 22. juunil, et vastata väidetava ründamisega seotud küsimustele. Haggis väitis, et tema seksuaalsuhe süüdistuse esitanud naisega oli kahepoolne. Kohtuniku käsul peab Haggis nüüd püsima Itaalias Ostuni lähedal asuvas hotellis.

Haggise advokaat Michele Laforgia sõnul määras kohtunik koduaresti ettevaatusabinõuna, et tagada ohvri turvalisus. Laforgia kinnitab, et Haggis täielikult eitab süüdistusi ning loodab vabaduses tagasi olla, kui faktid on kohtus selgeks tehtud.