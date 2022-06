Tartu Loomemajanduskeskus avab disainipoe Loomekas

«Soovime tutvustada ja esitleda eelkõige Lõuna-Eestis tegutsevaid disainereid ning pakume neile tuge oma toodete või brändi turundamisel. Tartu linnas, maakonnas ja kogu Lõuna-Eestis on väga palju loomingulisi inimesi ning toredaid väikeettevõtteid, keda täna ei tunta, sest nende poolt loodud disaintoodete tiraažid on väikesed ning need ei jõua laiema avalikkuse ette. Tahame avada ukse põnevatele disaineritele ning esitleda kogu seda kohaliku disaini rikkust nii loodavas poes kui ka selle pop-up alal.»

Disainipoe juhataja Mari Peetsalu lisab omalt poolt, et pop-up ala on osa disainipoest, kus esitletakse erinevaid kunstnikke, disainerite rühmitusi või teemakohaseid disaininäituseid. «Pop-up ala esimene kunstnik on noor disainer Bibiana Aarma, kes on teinud ka uude poodi silmatorkava seinamaalingu. Bibiana loomingus on avanädalal esindatud mõnusad suvised pusad ja t-särgid, mis on kantavad mugava igapäevase rõivana ning tema julge ja värvirohke käekirjaga postkaardid ning kleepsud. Loomeinimeste hulgas on huvi Loomeka poe vastu olnud suur ja disainerid on uue idee positiivselt vastu võtnud. Loodame, et ka ostjad leiavad poe kiiresti üles.»