Kate Bush teenib 80ndatel ilmunud lauluga nüüd üüratuid rahasummasid

«Running Up That Hilli» on ühtekokku ülemaailmselt striimitud 465 miljonit korda. Tänu «Stranger Thingsile», mis tutvustas Bushi muusikat uuele põlvkonnale, on 1985. aasta laulu striimimine kasvanud 16867% võrra. «Running Up That Hill» tõusis muretult kõige kuulatumate laulude edetabelis esikohale.