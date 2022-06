Miljones Eesti Rahva Muuseumi külastaja sai erilise kingituse

ERMi direktor Kertu Saks: «Kingime sellele armsale inimesele vastavalt tema soovile just selle paiga rõivad, kus on tema juured. ERM ongi ju koht, kus on juba 1909 aastast kogutud rahvarõivaid ja meil on kõige täiuslikum ülevaade sellest, millised on erinevad paikkondlikud komplektid. Oleme seda nõu andnud läbi aegade nii rahvatantsurühmadele, kui laulukooridele, et me laulu- ja tantsupidude traditsioon saaks rahvarõiva ilu autentselt edasi kanda.»