Arvamusfestivalil arutletakse kliimakriisi ja tulevikutehnoloogia üle

12.-13. augustil toimuva Arvamusfestivali kavas on tänavu 147 arutelu väga erinevatel teemadel. «Tänavune kava on äärmiselt mitmekülgne ning peegeldab seda, mis on hetkel ühiskonnas oluline: juttu tuleb sõjast ja elanikkonna valmisolekust kriisideks, tulevikutehnoloogiast ja metaversumist, õnnelike laste kasvatamisest ja noorte vaimsest tervisest, kliimakriisist ja rohepöördest,» kommenteeris Arvamusfestivali eestvedaja ja programmijuht Kaspar Tammist.