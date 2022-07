Hiir saab vabaks! Disney jääb peagi ilma Miki Hiire autoriõigustest

See tähendab, et loomeinimesed võivad Miki Hiire algupärast versiooni kasutada täpselt nii, nagu ise heaks arvavad. Miki Hiire hilisemate ja äratuntavamate versioonide õigused jäävad Disneyle, kuni nendegi loomisest möödub 95 aastat.

Hiljuti aegusid ka kuulsa Karupoeg Puhhi autoriõigused, mistõttu on mett armastav tegelaskuju juba leidnud ebatavalist rakendust. Praegu on valmimas õudusfilm «Winnie the Pooh: Blood and Honey», kus miljonitele lastele tuttavad Puhh ja Notsu korraldavad hirmsa veresauna.