Suri keraamik Mare Vichmann

Vichmann on loomingus kasutanud peamiselt kivinõusavi ja portselani ning öelnud naljaga pooleks, et talle meeldib valmistada tahulisi vaase, mille üldnimetuseks on «et vaatame, mis välja tuleb». Lisaks kõnetas teda figuuridega kruuside valmistamine. Tema kavandatud omailmelised tassid ning vaasid on aastaid olnud väga menukad.