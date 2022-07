Pärnu kontserdimaja juht pälvis Poola saatkonna kõrge tunnustuse

Eesmärgiks on autasustada 100 žabooga 100 väljapaistavat naist, Poola asja eest seisjaid Eestis. Žaboo on valmistanud Haapsalu pitsikuduja Liivi Russe, kes taaslõi žaboo koe ja kuju Maria ja Johan Laidoneri arhiivifoto järgi. Žabood on signeeritud. Esimene žaboo anti Eesti iseseisvumise sajanda aastapäeva puhul üle Eesti Vabariigi presidendile Kersti Kaljulaidile.