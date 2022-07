Kreenholmis avatakse Kristi Leppiku ja Olavi Sõna näitus «Piirid»

Kristi Leppiku kaastekst näitusele:

Nii nagu eelmise aasta installatsioon, on ka selle aasta näitus kummardus mu vanaema emale ja selleläbi kõigile naistele, kes olid Varesesaarele seotud. See võiks olla ühe teekonna lõpp. Sest kui eelmise aasta lugu oli valust ja (enese)ohverdamisest, siis selle aasta näitus pöörab uue lehekülje ja räägib lootusest – enda, oma ilu, elu ja valu aksepteerimisest, leppimisest, alistumisest. See on oma koha, oma piiride tundmaõppimine ja kehtestamine. Läbi alistumise ja kontrolli käest andmise oma koha ja vastutuse vastu võtmine.

Elus on tõsiasjad, millega me peame arvestama – aga arvestamine ja isegi ohverdamine, ei tähenda alla andmist. Seekordne näitus ei esita küsimusi, mis teeb meist ohvrid? Või kuidas tulla toime väljapääsmatuse tundega? Seekordne näitus küsib – kus on minu piirid? Isiklikud, füüsilised, mentaalsed, kultuurilised, poliitilised, psühholoogilised? Mis on piiri taga, kust algab tasakaal? Kuidas piirid manifesteeruvad? Mida saan teha mina? Mis on piiritus?

Alistumine see on usaldus mitte allaandmine…

Vapper ja mässumeelne Arahne, kelle Athena muutis impulsiivses, pimedas vihas ämblikuks, on astunud ohvri rollist maailma koos hoidvaks triksteriks. Tema imetabased siidiniidid ühendavad inimesi, maid ja rahvaid, taevast ja maad, hoiavad koos katkiseid hingi ja üksikuid südameid. Me kõik oleme seotud peene hõbedase niidiga… Sel aastal manifesteerub maailm, kus Arahne - uhke ja julge kuduja tõmbab niite ja seab piire, ikka selleks, et maailm püsiks ja koost ei laguneks.