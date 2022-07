Dadi Freyrist Alika Milovani: nädalavahetusel kõlab Rakveres võrratu funk

Kell 17 avatakse Rakvere vallimäel väravad, misjärel jääb vaid tund aega Raheli kontserdini Kõrvalava nimelisel laval Vallimäe nõlval. Väravate avamise puhul on veel oluline teada, et sisse pääseb festivalialale vaid Tõusu ja Vallikraavi tänava poolt tulles.

Kell 19.10 algab programm ka pealaval, kus üles astuvad Marten Kuningas, Karl Vilhelm Valter, Marta Lotta Kukk ja Maria Kallastu koos suure bändiga, et esitada videomängust Grand Theft Auto tuntud maailma funki-paremikku alates 80ndatest. Kõlavad lood nagu «Low Rider», «Lady Hear Me Tonight», «Rollercoaster» jpt.

Kell 20.20 astub Kõrvalaval üles Siim Aimla Funk Band koos Sofia Rubinaga. Peale neid, kell 21.30 on superstaar Alika Milova valmistanud ette repertuaari oma lemmik funk-muusikast, mida Pealaval vägeva showga esitab. «See on üks oodatumaid kontserte sel suvel! Lubame, et paneme laval hullu ja pakume inimestele head show-d!» rääkis Alika, et on koos ansambliga juba väga ootusärevil.