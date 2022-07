Eesti Kontserdi juht Kertu Orro pälvis Poola saatkonna kõrge tunnustuse

Eesmärgiks on autasustada 100 žabooga 100 väljapaistavat naist, Poola asja eest seisjaid Eestis. Žaboo on valmistanud Haapsalu pitsikuduja Liivi Russe, kes taaslõi žaboo koe ja kuju Maria ja Johan Laidoneri arhiivifoto järgi. Esimene žaboo anti Eesti iseseisvumise sajanda aastapäeva puhul üle Eesti Vabariigi presidendile Kersti Kaljulaidile.

«Kertus kohtuvad elegantsus, külalislahkus, võrratu organiseerimisvõime ja oskus oma inimesi väärtustada – need on omadused, mille poolest tunti ka Maria Laidoneri ning mis tegid temast suursuguse daami ja silmapaistva ühiskonnategelase,» lausus Poola Vabariigi suursaadik Grzegorz Kozłowski Saaremaa ooperipäevadel tunnustust üle andes. Tänavuste Saaremaa ooperipäevade peaesineja on Sileesia ooperiteater Poolast, kõigi etenduste taga seisab tunnustatud Poola lavastaja Michał Znaniecki.