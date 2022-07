Suri kasvatusteadlane Airi Liimets

Eesti Teadusinfosüsteemi kohaselt on Liimetsal tänavuse 1. aprilli seisuga 336 publikatsiooni (üks neist ilmumas), millest 254 on teadustööd, sh 4 monograafiat, 17 koostatud ja toimetatud raamatut-artiklikogumikku, populaarteaduslikke artikleid ja muud loomingut. Liimetsa teadustööd on ilmunud kokku 16 eri riigis Baltikumist Lääne- ja Lõuna-Euroopani.