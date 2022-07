GALERII ⟩ Selgusid Eesti filmi- ja teleauhindade tänavused nominendid

Eesti filmi instituudi juht Edith Sepp sõnas, et 2021. aasta konkurss oli filmikategoorias eriline sel põhjusel, et kinod olid pikalt suletud ning tegutsesid koroonapiirangutega, mistõttu lükkus paljude kodumaiste filmide esilinastumine edasi.

Filmižürii esimees, tudengifilmide Oscari võitnud German Golub lisas, et väga kõrgel tasemel olid tänavusele konkursile esitatud animatsioonid. «Võib eeldada, et animatsioonide niivõrd kvaliteetseks viimistlemiseks oli filmitegijatel koroonapiirangute ajal tavapärasest enam aega, samal ajal kui paljude osapooltega filmivõtete korraldamine oli keeruline.»

Teležürii esimees Hagi Šein rõhutas, et lisaks septembris selguvatele võitjatele on oluline pöörata tähelepanu kõigile nominentidele. «Telekanalid ja -tootjad esitavad konkursile oma parimad tööd. Jõuda 131 esitatud töö hulgast nominentide sekka on juba tõsist tunnustust väärt.» Šein lisas, et tööde läbivaatamine võttis temal ligi seitse päeva, žürii oli kodutöö hästi teinud ja konsensuseni jõudmine ei olnud ülemäära raske. «Jäi mulje, et Eesti telelaud on ikka väga rikkalikult kaetud.»