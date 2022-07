«Troonide mängu» autorit George R.R. Martinit tabas koroonaviirus

George R.R. Martin teavitas haigestumisest sotsiaalmeedias jagatud videoklipis, kus ütles, et andis positiivse testi 27. juuli hommikul, ehkki tal puudusid sümptomid. Kirjanik teatas, et peab isoleeruma ja seetõttu ei saa ta osaleda «Draakoni maja» esilinastusel. Samuti ei saa ta vaatama minna enda produtseeritud lühifilmi «Night of the Cooters», mis linastub Los Angelese lühifilmide festivalil.