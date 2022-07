Läti filmimees avastab Lõuna-Eestis universumi avarust

Andris Gauja on lõpetanud Läti Kultuuriakadeemias stsenaristika erialal ning peale lõpetamist produtseerinud, kirjutanud ja lavastanud mitmeid filme. Tema tuntuim teos on kümnetel festivalidel linastunud ja auhinnatud «Perekonnainstinkt», mida peetakse üheks Baltikumi viimaste aastakümnete parimaks dokumentaalfilmiks. Lisaks on ta lavastanud kaks mängufilmi, «Õppetund» ning «Miski ei peata meid». Ta on teinud koostööd ka eesti filmitegija Tambet Tasujaga, kes oli monteerija nii «Perekonnainstinkti» kui ka «Õppetunni» juures.