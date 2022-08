Stallone jälle raevunud: Rocky rivaal Ivan Drago saab oma filmi

Filmis «Rocky IV» Rocky Balboale konkurentsi pakkunud vene poksija Ivan Drago (Dolph Lundgren) saab oma filmi, vahendab Empire. Dolph Lundgren vihjas juba eelmisel aastal, et stuudio MGM on huvitatud Drago perekonna loo kinolinale toomisest. Nüüd on filmiprojekti stsenaristiks valitud Robert Lawton.