Gaia hüpotees

Eelmisel nädalal lahkus 103-aastasena meie hulgast James Lovelock. Ta oli kliimakriisi prohvet, keskkonnakaitsja ja futurist, kes sai eelkõige kuulsaks oma Gaia hüpoteesiga. Lovelock uskus, et meie planeet on terviklik, isereguleeriv superorganism. Ehkki tänaseks on paljud tema ennustused täitunud, tekitab see teooria teadusringkondades jätkuvalt vaidlusi. Soovitan kõigil tema mõtetega tutvuda ja elu seotust enda jaoks lahti mõtestada.