Uued kultuurielamused ootavad: täna avatakse pidulikult kultuurikeskus Viimsi Artium

Viimsi Artium asub looduskaunis kohas Lubja klindi külje all. Hoone põhjamaiselt minimalistliku arhitektuuri loojad on Siiri Vallner ja Indrek Peil Kavakava arhitektuuribüroost. Tipptasemel akustikaga saale aitas projekteerida legendaarne akustik Linda Madalik. Hoone ehitas Nordlin Ehitus OÜ. Viimsi vald investeeris Viimsi Artiumi ehitusse ja tehnikasse ligikaudu 15 miljonit eurot.

«Väga oluline on, et Eesti publik saaks orgaaniliselt osa Põhjamaade ja Euroopa, aga ka laiemalt rahvusvahelisest kultuuriruumist: just sel põhjusel on meil plaanis tuua hooaja sees Eestisse väliskultuuri - nii kaasaegset välisteatrit kui ka muusikat,» ütleb Viimsi Artiumi juht Kristiina Reidolv.