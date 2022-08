Seks, lohed ja vägivald: mida oodata «Troonide mängu» sõsarsarjast?

2018. aastal ütles raamatusarja «Jää ja tule laul» autor George R. R. Martin, et tema Targaryenide Kojast rääkiva romaani «Tuli ja veri» põhjal võib valmida teleseriaal. 2019. aasta lõpus tellis HBO üheksa «Draakoni maja» episoodi ning sarja valiti juhtima Ryan Condal ning Miguel Sapochnik, kes lavastasid «Troonide mängu» episoodi «Battle of the Bastards» ning võitsid selle eest Emmy auhinna. Sapochnik lavastas ka «Draakoni maja» avaepisoodi. Sarja valmimises lõi kaasa ka George R. R. Martin isiklikult.

Sarja keskmes on «Troonide mängust» tuttava Daenerys Targaryeni esivanemad. «Draakoni majas» kehastab näitleja Paddy Considine kuningas Viserys Targaryenit, kelle valitsemisaega Westeroses hakkab ähvardama kodusõda, kui troonile tahab tõusta Daemon Targaryen (Matt Smith). Teiseks võimalikuks troonipärijaks on Viseryse tütar Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy).

Sarjas löövad veel kaasa näitlejad Rhys Ifans, Olivia Cooke, Steve Toussaint jpt. «Draakoni maja» esimene hooaeg läks maksma kuni 200 miljonit dollarit. Esimene episood on saanud positiivset vastukaja nii fännidelt kui kriitikutelt, aga samuti on toodud välja, et «Draakoni maja» erineb tunnetuselt ning jutustuslaadilt «Troonide mängust». BBC's kirjutab Stephen Kelly: «See on tumedam, pühalikum ja keerukam sari.»

Kaader sarjast «Draakoni maja» Foto: Sarjakaader / HBO