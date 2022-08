Maailma lõpus on kaubamaja, kus kunagi kohtume kõik!?

Viimase saavutusega, mis on praegusajal erakordne ka maailma mastaabis, sai asjaolude pooljuhusliku kokkulangemise tulemusel hakkama Tõnis Kaumann (1971). Tema maikuus Rahvusooperis Estonia välja tulnud täispikale lasteooperile «Naksitrallid» lisandus Vanemuises nüüd kahevaatuseline «Kaubamaja». (Minule teadaolevalt on eesti heliloojatest varem ühe aasta jooksul kahe teose esmaettekandeni küündinud vaid Harri Otsa, ent tema 1967. aastal Vanemuises ühe teatriõhtu raames välja toodud «Paula pulm» ja «Tooma tohter» olid lühiooperid.)

See kergelt kafkalik olukord jäigi tookord rahuldava lahenduseta, ent leidis selgituse hetkel, kui tagasi koju jõudes arvutis veebibrauseri avasin ning peale vastavate lehekülgede külastamist avastasin, et «Kaubamaja» maailma esmaettekanne oli kõigest mõni tund varem määramata ajaks edasi lükatud. Nüüd, tagantjärele, olles viimaks teosega tutvunud, tundub kuidagi sümboolne, et ma sel õhul Viru keskuse ukse taha jäin; et see suur ostuparadiis mind, maksujõuetut ostuskeptikut, enese sooja sülelusse ei lubanud.